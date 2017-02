Nordwestradio unterwegs: Platanen am linken Weserufer

Auf drei Kilometern muss der Neustädter Deich erhöht werden, um gegen den drohenden Anstieg des Meeresspiegels gewappnet zu sein. Die Folge: Die 136 Platanen, die heute noch den Deich säumen, müssten bis auf ein paar wenige gefällt werden und drei Kilometer innerstädtisches Weserufer müssen neu gestaltet werden. Es wird die größte Bremer Baumaßnahme der letzten 50 Jahre werden.

Werden alle Planungen befürwortet, kann im Jahre 2020 mit der Neugestaltung begonnen werden. Die Bürgerinitiative „Platanen am Deich“ kritisiert den Entwurf und erwägt Klage gegen die geplante Abholzung von 136 Platanen in der Neustadt.



Welche stadtplanerischen Chancen bietet der Neubau am kleinen Weserufer? Darüber diskutiert "Nordwestradio unterwegs“ in einer Live-Sendung im Radio Bremen-Funkhaus.



Teilnehmer der Gesprächsrunde sind:

- Dr. Joachim Lohse, MdBB, Bündnis 90/Die Grünen, Senator für Umwelt, Bau und Verkehr der Freien Hansestadt Bremen

- Rainer Suckau, Geschäftsführer des Deichverbandes am linken Weserufer

- Andreas Block-Daniel, Baumsachverständiger Bremen

- Gunnar Christiansen, Bürgerinitiative „Platanen am Deich“



Gäste sind willkommen. Der Eintritt ist frei.



Mittwoch, 22. Februar 2017, 18.05 bis 19.00 Uhr



Bild: Wikipedia/Eckhard Etzold