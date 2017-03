Nordwestradio unterwegs: Streit um die Nachnutzung der Galopprennbahn

Dem Betreiber der Bremer Galopprennbahn ist gekündigt worden. Auf dem Gelände soll ein Wohngebiet mit mehr als 1.000 Wohnungen entstehen. Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) betonte in einer Erklärung seiner Behörde, dass die Umwidmung der Flächen, angesichts der Situation auf dem Wohnungsmarkt, zwingend gewesen sei.

Eine Anwohnerinitiative und die Beiräte aus Hemelingen und der Vahr wehren sich allerdings gegen diese Bebauungspläne.

Was wird aus dem Renngelände in der Vahr? Welche stadtplanerischen Chancen bietet das Gelände? Braucht Bremen Sportflächen oder Wohnflächen? Was wird aus dem Golfclub? Sind die Bürger der Stadtteile ausreichend informiert worden? Darüber diskutiert heute "Nordwestradiounterwegs“



8. März, 18.05 bis 19.00 Uhr, Live-Sendung in der Turf-Lounge der Galopprennbahn Bremen, Ludwig-Roselius-Allee 2. Gäste sind willkommen. Der Eintritt ist frei.



Bild: Galopprennbahn Bremen/Facebook