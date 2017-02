Nordwestradio verzichtet auf Podiumsdiskussion zum Arisierungs-Denkmal

Wie bereits berichtet, hatte das Nordwestradio Schwierigkeiten, Teilnehmer für eine Podiumsdiskussion zum Thema "Das Geschäft mit der Arisierung in Bremen – Wie erinnern an die Ausplünderung der verschleppten und geflüchteten Juden?" zu finden. Der Grund: Eingeladen war auch Marvin Mergard, Mitglied der Jungen Alternative Bremen, der die Rede von Björn Höcke, der die Erinnerung an die Grauen der Nationalsozialisten als "Schande" bezeichnet hatte, verteidigt.



Die Sendung Nordwestradio Unterwegs findet nun ausnahmsweise im Funkhaus statt. In Einzelinterviews haben die Gesprächsgäste Gelegenheit, ihre Positionen zu vertreten. Es wirken mit:



- Jaromir Balcar, Historiker

- Henning Bleyl, Kulturwissenschaftler und Journalist

- Carmen Emigholz, Bremer Staatsrätin für Kultur

- Marvin Mergard

- Kirsten Kappert-Gonther, Bündnis 90/Die Grüne



Mittwoch, 1. März 2017, 18.05 bis 19.00 Uhr



Bild: Nordwestradio/Facebook