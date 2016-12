Offene Rathaustür am 1. Januar 2017

Am ersten Tag des neuen Jahres sind Bremens Bürgerinnen und Bürger und zu einem Empfang in das Bremer Rathaus eingeladen.



Bürgermeisterin Karoline Linnert wird die Besucherinnen und Besucher von 12 bis 13 Uhr in der Oberen Rathaushalle begrüßen. Zu dieser Veranstaltung, die vor einiger Zeit als neue Tradition in der Hansestadt begründet wurde, gibt es keine Einladungskarten. Jede und jeder kann diese Gelegenheit nutzen. Es ist ein ganz zwangloses Treffen, bei dem weder Reden gehalten noch Getränke gereicht werden. Die Gäste haben die Möglichkeit mit der Bürgermeisterin ins Gespräch zu kommen und können auch einen Gang durch das historische Gebäude machen.

Bild: Wikipedia/Ingo2802