Offene Stadtmeisterschaft im Streetdance

Zum zweiten Mal finden am 25. März 2017 von 10 Uhr bis 20 Uhr die offenen Stadtmeisterschaften im Streetdance in Bremen statt.

Gesucht werden die besten Tänzerinnen und Tänzer aus Bremen und Umgebung. Aber auch Interessierte aus ganz Deutschland können teilnehmen, unabhängig davon, ob sie in einer Tanzschule, im Sportverein, Jugendzentrum oder einfach privat trainieren. Durch die Klasseneinteilung hat jeder, egal ob Anfänger oder Profi, die Chance auf eine gute Platzierung.



Die Startgebühr beträgt 10 Euro pro Person für den Erststart und 5 Euro Euro pro Person für jeden weiteren Start. Gäste zahlen 9 Euro, für Kinder bis 5 Jahren ist der Eintritt frei. Anmeldeschluss ist der 19. März 2017.



Anmeldungen sind für die folgenden Styles möglich: HipHop, HipHop Battle, VideoClip (Disco-Dance) und Dancehall. Die Teilnehmer können sich als Solotänzer, Duos oder Gruppen anmelden. Die Anmeldung erfolgt hier. Anmeldeschluss ist der 19. März 2017



Die Stadtmeisterschaft wird von der StreetDanceFactory veranstaltet. Der Austragungsort ist die Tanzschule Cordero Lopez in der Theodorstraße 13a, im Gebäude der Union Brauerei in Walle.