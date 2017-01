Öffentliche Führungen durchs Weserstadion

Der SV Werder bietet am 30. und 31.01.2017 öffentliche Stadionführungen an. Diese finden an beiden Tagen jeweils um 13 Uhr statt.



Im Rahmen der rund 75-minütigen Führungen kann man einen Blick in die Gäste- sowie die Schiedsrichterkabine werfen, im Pressekonferenzraum und auf der Trainerbank Platz nehmen sowie den Logenbereich des Stadions besichtigen. Den Abschluss der Touren bildet ein Besuch im WUSEUM.



Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, ist eine vorherige Anmeldung zwingend erforderlich und bis einschließlich 27.01.2017 über stadionfuehrungen@werder.de oder unter 0421 – 43 45 90 möglich. Die Kosten für die Touren belaufen sich auf sechs Euro (ermäßigt drei Euro) (werder.de).



Bild: Wikipedia/Matthias Süßen