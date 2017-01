Offizielle Musik-Jahrescharts 2016

Die Sieger der Offiziellen Deutschen Musik-Jahrescharts, ermittelt von GfK Entertainment, heißen Udo Lindenberg und Alan Walker.

Während der Panik-Rocker mit "Stärker als die Zeit" das erfolgreichste Album 2016 hinlegte, gewann der norwegische DJ mit "Faded" in der Single-Kategorie.



Album-Jahrescharts

2. Andreas Berg

3. Metallica

4. Helene Fischer

5. Rolling Stones



Single-Jahrescharts

2. "Die immer lacht" (Stereoact feat. Kerstin Ott)

3. "Cheap Thrills" von Sia feat. Sean Paul

4. Imany "Don't Be So Shy"

5. "One Dance" von Drake feat. WizKid & Kyl



Bild: Wikipedia/Mezzofortist