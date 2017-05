Open Campus an der Uni Bremen mit Samy Deluxe

Am 17. Juni findet der alle 2 Jahre stattfindende Open Campus an der Uni Bremen statt. Ab 14 Uhr geht es los und an mehr als 40 Pagoden im Campus-Park geben Fachbereiche und Institute einen Einblick in ihre Arbeit. Versprochen werden Wissenschaftsshows, Poetry Slam, originelle Vorträge u.a. Um 19 Uhr endet die Veranstaltung mit einer Open-Air-Party. Haupt-Act auf der Party, die wie alle anderen Veranstaltungen kostenlos sein wird, ist der Rapper Samy Deluxe aus Hamburg.

Die Führungen und der Kinder-Campus haben eine nur begrenzte Teilnehmerzahl. Die Tickets für diese Veranstaltungen können ab dem 12. Juni online gebucht werden.

Eine Übersicht über das Programm gibt es hier.