Orchester und Chor der Uni Bremen in der Glocke

Der englische Komponist Johnny Parry ist der erste, der eine Fusion aus Singer/Songwriter-Stil und klassischer Musik komponiert hat. In seinem einstündigen Werk "An Anthology of All Things“ steht der Text im Zentrum, die Komposition dauert eine Stunde und der Text wird von einem Chor gesungen. Begleitet von einem großen Sinfonieorchester.



Am Sonntag, dem 29. Januar 2017, werden Orchester und Chor der Universität Bremen das Werk gemeinsam mit dem Bedford Community Arts Chor im großen Saal der Glocke aufführen. Beginn ist um 19 Uhr.



Die Karten kosten 26/22/18 und 12 Euro, ermäßigt jeweils die Hälfte. Hier gibt es die Liste der Vorverkaufsstellen.



Bild: Wikipedia/Jürgen Howaldt