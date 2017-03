Osterferienprogramm im Universum

Während der Osterferien findet im Universum ein zwei-tägiges Programm statt, bei der Schüler in der Gruppe eine Kettenreaktionsmaschine konstruieren (nordboard.de).

"Eine Kettenreaktionsmaschine kann aus diversen Elementen und den unterschiedlichsten Materialien bestehen. Das klassische Beispiel sind umfallende Dominosteine. In Teams kannst du eine eigene Kettenreaktionsmaschine konstruieren und Elemente aus den Bereichen Mechanik, Chemie und Elektronik einbeziehen. Gemeinsam werden Grundlagen geschaffen, bevor es in die Konstruktions- und Testphase geht. Ob die Kettenreaktion glatt läuft und welche kreativen Ideen umgesetzt wurden, soll in einem Abschlusstreffen der Öffentlichkeit vorgestellt werden."



Das Programm wird von dem nordbord Bremen Science Club durchgeführt.

Das Event findet vom 20.04.-21.04.2017 im Universum Bremen (Wiener Straße 1a, 28359 Bremen) statt. Beginn vor Ort ist jeweils um 12:30 Uhr und Ende um 16:30 Uhr.

Das Programm ist kostenlos. An der Kasse (Stichwort nordbord) gibt es die Eintrittskarten. Voraussetzung: Eine Anmeldung auf nordbord als Young Talent und eine Einverständniserklärung der Eltern.