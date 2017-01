Parkhaus Violenstraße heißt nun BREPARK Haus Am Dom

Die Brepark gab gestern den neuen Namen des kürzlich modernisierten Parkhauses in der Wilhadistraße bekannt: BREPARK Haus Am Dom.



Ein wichtiger Grund für die Umbenennung ist laut Brepark Geschäftsführerin Erika Becker der Hinweis auf die zentrale Lage des Parkhauses in der Bremer City: "Insbesondere für Ortsfremde dient der neue Name als Orientierungshilfe, um schneller in die Innenstadt zu gelangen und wertvolle Zeit bei der Suche nach einem zentrumsnahen Parkplatz zu sparen.“

Bauarbeiten für modernes Erscheinungsbild



In den vergangenen Monaten hat die Brepark außerdem bauliche Maßnahmen umgesetzt, um dem Parkhaus ein freundlicheres, helleres und moderneres Erscheinungsbild zu geben: Der Innenhof wurde neu gestaltet, optische Barrieren entfernt und die Backsteinmauer im Kassenbereich illuminiert.