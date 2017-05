Party-Tipp: Dr. Motte im Shagall

Im Shagall startet diesen Samstag die neue Partyreihe "ReUnion", in der die ganz Großen der 90'er Techno-Szene Jahre in Shagall kommen. Den Anfang macht diesen Samstag Matthias Roeingh oder besser bekannt als Dr. Motte. Er hat sich nicht nur als DJ sondern vor allen Dingen auch als Mitbegründer und Organisator der legendären Loveparade in Berlin einen Namen gemacht. Er wird diesen Samstag nicht nur alte Techno- und House-Perlen auflegen, versprochen werden auch neuere Songs. Künftig werden für die Partyreihe DJ's wie Westbam, Marusha, Steve Mason, Jens Mahlstedt u.a. versprochen.

Los geht es ab 22 Uhr und der Eintritt wird 12 Euro kosten.