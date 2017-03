"Passion" und "Draussen" in den Bremer Messehallen

Skateboarding, Stand Up Paddling, Slacklining, Calisthenics, Hip Hop und Streetdance, BMX, aber auch neueste Streetwear – all das und vieles mehr gibt es am Wochenende in Shows, Contests und Workshop bei der "Passion" in der Messe Bremen zu erleben.

"Kontakte knüpfen, Neuheiten entdecken, Fun- und Extremsportarten austesten, Shoppen, aber sich auch mit Freunden über die gemeinsame Passion austauschen und ein wenig feiern – darum geht es bei uns“, sagt Projektleiterin Silke Günther.



Einige der Highlights:

- Deutsche Skateboard-Meisterschaft

- Calisthenics-Wettbewerb "Bar Warrior Cup“

- HipHop-Workshops für Mädels und Jungs

- Stand-Up-Paddling



Öffnungszeiten und Eintrittspreise

Die Passion Sports Convention ist am 11. und 12. März 2017, von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Tageskarte kostet 9 Euro (ermäßigt: 7,50 Euro). Die Tickets gelten auch für die Parallelveranstaltung Draussen. Weitere Informationen gibt es hier



Bild: Passion Sports Convention/Facebook