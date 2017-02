Pinker Trump Protest erreicht Niedersachsen

Mitte Januar fand in zahlreichen Städte auf der Welt de "Marsch der Frauen“ statt. Protestiert wurde mit pinken Wollmützen gegen Donald Trump, Frauenfeindlichkeit und Intoleranz.

Wie Sat 1 berichtet, sind die pinken Mützen in Niedersachsen angekommen. "In Göttingen werden sie im Akkord produziert. Das Wollgeschäft von Karin Weiß vereint Frauen, die das "Pussyhat Project“ unterstützen. Pussyhats können gestrickt, gehäkelt oder genäht werden. Hauptsache, sie sind pink.