Platt-Lehrbuch aus Bremen

Das Institut für niederdeutsche Sprache in Bremen hat ein neues Lehrbuch für Plattdeutsch herausgebracht. Autor von "Patt - dat Lehrbook" ist der Volkshochschul-Dozent Hartmut Arbatzat aus der Nähe von Cuxhaven. Das Buch behandelt aktuelle Themen, beinhaltet aber auch Sketche und Lieder.



"Der moderne Ansatz solle verdeutlichen, dass Plattdeutsch in die Gegenwart gehöre und sich nicht auf die Mühlen-Idylle reduzieren lasse, so Reinhard Goltz, Geschäftsführer des Institutes für niederdeutsche Sprache gegenüber den Wolfsburger Nachrichten.



Bei Amazon heißt es: "Für Anfänger ohne Vorkenntnisse, zum Selbststudium oder für Kurse an der Volkshochschule. ..."



Bild: Wikipedia/Wuzur