Plattdeutscher Schreibwettbewerb

"Löppt“ ist das Thema des diesjährigen plattdeutschen Schreibwettbewerbs "Vertell doch mal“, zu dem der NDR gemeinsam mit Radio Bremen und dem Hamburger Ohnsorg-Theater aufrufen. Mitmachen lohnt sich: Auf die fünf Gewinner wartet Preisgeld von über 5.000 Euro. Zudem werden die 25 schönsten Geschichten im Juni dieses Jahres als Buch erscheinen. Zum ersten Mal gibt es einen mit 400 Euro dotierten "Ü 18“ Preis. Das "Ü“ ist platt und steht für "ünner“ also unter 18 Jahren.



Eingereicht werden kann eine niederdeutsch verfasste Kurzgeschichte zum Thema "Löppt?!“, die bisher noch nicht veröffentlicht wurde. Sie darf nicht länger als zwei DIN A4 Seiten sein (Schriftgröße 12 Punkt, 1,5zeilig) und muss bis Dienstag, 28. Februar 2017 (Poststempel) verschickt werden. Hier gibt es die Postanschriften. Es geht aber auch per Mail vertell@radiobremen.de oder vertell@ndr.de.



Die fünf besten Geschichten werden am 11. Juni in einer Matinee mit vielen prominenten Gästen im Hamburger Ohnsorg-Theater prämiert und von Schauspielern des Theaters vorgetragen. Partner des Wettbewerbs ist auch in diesem Jahr die PNE Wind AG – Die Windparkexperten.



