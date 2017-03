Podiumsdiskussion: Wie steht es um deutsch-türkische Wissenschaftsbeziehungen?

Das Rektorat der Universität Bremen lädt am 22. März 2017 zu einer öffentlichen Podiumsdiskussion ein. Das Thema lautet: 2Deutsch-türkische Beziehungen im Ausnahmezustand: Perspektiven aus der Bremer Wissenschaft“.

Die Veranstaltung findet um 18 Uhr im Olbers-Saal des Hauses der Wissenschaft, Sandstraße 4/5, statt (uni-bremen.de)



Es besteht große Verunsicherung im Hinblick auf eine Einschätzung der Lage und den Fortgang deutsch-türkischer Wissenschaftsbeziehungen. Auch die Universität Bremen hat vier gefährdete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Türkei über die Philipp Schwarz-Initiative der Alexander von Humboldt-Stiftung aufgenommen. Sie können hier in den kommenden zwei Jahren in einem sicheren Umfeld ihre Forschung und Lehre fortführen.



Mit Beiträgen aus der Bremer Wissenschaftspolitik und Einschätzungen aus politikwissenschaftlicher Perspektive wird im Rahmen der Podiumsdiskussion der Frage nachgegangen, was Wissenschaft in der Gestaltung deutsch-türkischer Beziehungen unter schwierigen Bedingungen leisten sollte und leisten kann und welche Rolle die Zivilgesellschaft und die Politik dabei spielen können.