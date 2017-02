Polarstern bricht zu den Gletschern der Antarktis auf

Wie hat sich der westantarktische Eisschild im Wechsel von Kalt- und Warmzeiten verändert? Und was bedeutet das für den heutigen und zukünftigen Anstieg des Meeresspiegels? Das sind die Kernfragen, mit denen 50 Wissenschaftler unter Leitung des Alfred-Wegener-Instituts am 6. Februar mit dem Forschungsschiff Polarstern von Punta Arenas (Chile) in Richtung des antarktischen Amundsenmeeres aufbrechen. In dieser Region ist der Eismassenverlust derzeit so groß, wie nirgends sonst in der Antarktis. Dabei soll erstmalig das Meeresboden-Bohrgerät MARUM-MeBo70 zum Einsatz kommen.



"Wir wollen ... erforschen, mit welcher räumlichen und zeitlichen Variabilität und in welchem Tempo sich der westantarktische Eisschild in der Vergangenheit vorgeschoben und zurückgezogen hat“, so Dr. Karsten Gohl vom Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI).



Das Bohrgerät MeBo70 kann Kerne bis zu einer Gesamtlänge von 70 Metern erbohren. Anschließende Analysen - wie die Artbestimmung der Algen und die Altersdatierung - erlauben dann Rückschlüsse auf die früheren Wassertemperaturen und die Vereisungsgeschichte des Amundsenmeeres.



Der Bayerische Rundfunk wird in der Radio-Sendung IQ - Wissenschaft und Forschung auf Bayern 2 regelmäßig von der Expedition berichten. Den Link zur Sendung findet man nach Expeditionsstart auf dieser Seite.



Bild_ Wikipedia/Bruce McAdam