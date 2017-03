Polizei-Seminar zur Selbstbehauptung

Viele bedrohliche Situationen lassen sich verbal oder durch Veränderungen der Gewohnheiten gewaltfrei lösen. In einem Seminar der Polizei Bremen werden verschiedene Situationen durchgespielt und besprochen. Der Teilnehmer kann selbst entscheiden, ob er aktiv mitmachen möchte oder sich das Ganze nur anschaut.



Das nächste Seminar findet am 14. März um 18 Uhr, im Justizzentrum Bremen, Am Wall 198, 28195 Bremen statt.

Eine Anmeldung ist erforderlich: Telefonnummer 0421-362/19003 (Montag bis Dienstag zwischen 9 und 15 Uhr, Donnerstag von 9 bis 18 Uhr), Mail an praeventionszentrum@polizei.bremen.de.



Mitmachen können alle Interessierten ab 14 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos.



