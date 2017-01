Polizeiaktion gegen Drogenhändler

Gestern führte die Polizei Bremen Kontrollen zur Bekämpfung des Drogenhandels in der Bahnhofsvorstadt und im Viertel durch.



Am Abend beobachteten zivile Einsatzkräfte relevante Personen beim Betreten einer Spielothek, die als Rückzugsort bekannt ist. Mit Unterstützungskräften wurden bei allen Anwesenden die Personalien überprüft und sie wurden durchsucht. Mit Hilfe von Diensthunde durchsuchten die Polizisten anschließend die gesamte Spielhalle nach Rauschgift. Dabei wurden einige Verkaufseinheiten Marihuana in einem Papierkorb gefunden.

Insgesamt überprüfte die Polizei 48 Personen und erteilte 14 Platzverweise. Weiter leiteten die Polizisten sieben Ermittlungsverfahren ein (presseportal.de).



