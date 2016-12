Pop Up Bar in der Kulturküche

Die Kulturküche auf dem Teerhof bietet im nächsten Jahr erstmals eine Pop Up Bar an.

Zu 5 Terminen von Januar bis Mai 2017 plant das Unternehmen Brolters Pop-Up Bars in Kombination mit Tastings. Passend zum Bier wird es ein Menü geben, und Worte zum Bier von den Brauherren selbst. Informationen zu den Terminen, den Kosten und der Anmeldung gibt es hier.



Auf der Homepage der Kulturküche heißt es: "Pop-Up schafft raffinierten Ideen und intelligenten Produkten einen Weg zum Konsumenten. Denn hier wird auch erstmals in kleinem Rahmen für eine Öffentlichkeit produziert, gekocht. So entsteht neue Kulinarik-Kultur."



