Porträt Christoph Butterwegge

Der Deutschlandfunk stellt Christoph Butterwegge vor, den die Partei Die Linke als Kandidaten für das Bundespräsidentenamt nominiert haben. Er gilt angesichts der Mehrheitsverhältnisse in der Bundesversammlung als chancenlos.

Auszüge aus Butterwegges Wikipedia Seite:



Christoph Butterwegge absolvierte 1970 das Abitur und studierte danach Sozialwissenschaft, Philosophie, Rechtswissenschaft und Psychologie an der Ruhr-Universität Bochum. 1980 wurde er an der Universität Bremen mit der Dissertation SPD und Staat heute zum Dr. rer. pol. promoviert.

Von 1987 bis 1989 war er an der Universität Bremen für den Studiengang "Weiterbildung“ als wissenschaftlicher Angestellter am Fachbereich Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften beschäftigt.

In der SPD-Landesorganisation Bremen übernahm Butterwegge wiederholt Funktionen und war bis 1994 ununterbrochen Delegierter des Landesparteitages.



Bild: Wikipedia/Raimond Spekking