Präventionshinweise der Polizei Bremen

Gestern Morgen wurde einer 30 Jahre alten Frau auf dem Deich am Werdersee die Handtasche aus dem Fahrradkorb gestohlen.



Im Bremer Süden und Osten gab es in den letzten Wochen mehrere solcher Diebstähle. Die Polizei rät: Bewahren Sie ihr Geld, Papiere und Kreditkarten nicht in der Tasche, sondern in verschlossenen Innentaschen der Kleidung dicht am Körper auf. Legen Sie ihre Taschen wenn möglich nicht in einen Gepäckkorb ab, sondern tragen Sie diese diagonal über Schulter und Oberkörper (presseportal.de).



Weitere Tipps und Präventionshinweise findet man unter www.polizei.bremen.de oder www.polizei-beratung.de.





Bild: Wikipedia/Sir James