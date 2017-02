Prince hatte seine Musik für Streamingdienste geblockt und nur mit Tidal kooperiert. Am Wochenende gab Warner Music bekannt, dass die Platten, des im April letzten Jahres verstorbenen Künstler, die sie herausgebracht haben, von nun an auf allen Streaming Plattformen zu hören sind (bloomberg.com). Mit dabei sind zum Beispiel

1999

Purple Rain

Around the World in a Day

Parade

Sign o’ the Times



Hier (de.wikipedia.org) gibt es die komplette Liste



Bild: Wikipedia/penner