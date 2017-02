Privatinsolvenz: Hannover löst Bremen als Hochburg ab

Die Zahl der Privatinsolvenzen ist 2016 erneut zurückgegangen. Im vergangenen Jahr verringerten sich die privaten Pleiten um 6,4 Prozent auf 100.984 Fälle. So lauten die Ergebnisse der Bürgel Studie "Schuldenbarometer 2016".

Wie schon in der Vergangenheit war das Bundesland Bremen auch im Jahr 2016 eine Insolvenzhochburg. Hier gab es auf 100.000 Einwohner 212 Privatinsolvenzen und damit mit Abstand am meisten Fälle. Am wenigsten Privatinsolvenzen meldete Bayern (86 Fälle je 100.000 Einwohner).



Bürgel hat auch die Situation der Privatinsolvenzen in den 20 Großstädten analysiert. In diesem Ranking führt Hannover die Statistik mit 207 Privatinsolvenzen je 100.000 Einwohnerknapp vor Bremen mit 204 an,