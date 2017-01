Pünktlich zur Partie gegen Werder sind Reus und Sokratis wieder fit

Es war ein schöner Start in die Woche für BVB Trainer Thomas Tuchel. Zwei Trainingseinheiten absolvierten Marco Reus, Mario Götze, Sven Bender und Sebastian Rode. Alle Spieler hatten ihm im Trainingslager laut kicker noch "Anlass zur Sorge gegeben." Auch Sokratis trainiert nach seiner Verletzung am Sprunggelenk wieder. Sein Einsatz gegen Werder am Samstag ist laut Tuchel "sehr wahrscheinlich".



Vor dem Start der Bundesliga absolviert der BVB heute sein letztes Testspiel in Paderborn.



Bild: Wikipedia/Matthias Süßen