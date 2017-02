Das Erste zeigt die zweiteilige Radio Bremen-Dokumentation "Unsere Städte nach `45"

- Teil 1: Bomben und Bausünden

- Teil 2: Abriss und Protest

in der ARD-Reihe "Geschichte im Ersten".



Der erste Teil der Filme von Susanne Brahms und Rainer Krause zeigt, von welchen Visionen Städteplaner und Architekten unter anderem in Bremen geleitet waren. Ihre Vorbilder hatten sie dabei in den Prinzipien des modernen Städtebaus der 192oer Jahre. Die fortschrittliche Stadt sollte von Licht und Luft durchflutet sein; breite Straßen sollten sich durch die autogerechte Stadtlandschaft ziehen. Dieser Vision wurden oft die Reste der historischen Innenstädte geopfert. Bislang unveröffentlichte Farbfilme von 1948 zeigen Deutschland an der Schwelle zum Wiederaufbau: was zerstört, aber auch, was noch vorhanden war.



Der zweite Teil beschäftigt sich mit dem Protest der Stadtbewohner und zeigt wo sie Schlimmeres verhüten konnten und wo sie scheiterten. Anfang der 1960er Jahre stießen die Leitlinien der modernen Stadt zunehmend auf Widerstand. Ausgerechnet die Jungen rebellierten gegen die moderne Stadt. Sie lehnten die Trabantenstädte auf der grünen Wiese ab und besetzten die historischen Stadtquartiere in der Innenstadt (presseportal.de).



Montag, 6. Februar 2017, 23:30 Uhr

Montag, 13. Februar 2017, 23:30 Uhr



Bild Wikipedia/Stefan Kühn