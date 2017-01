Radio Bremen Programmschwerpunkt: Wie sehen Bremer ihr Bundesland?

Am 21. Januar 1947 wurde Bremen wieder zu einem eigenständigen Bundesland. Bremen wurde wieder zu einem Land mit Landesregierung, bestehend aus der Stadt Bremen, dem Landgebiet Bremen und dem Stadtkreis Wesermünde einschließlich Bremerhaven. Es war der Neustart des heutigen Bundeslandes – und auch ein Neubeginn der Beziehung seiner Einwohner zu ihrem Land.



Aus Anlass des 70. Jahrestages des Bremer Neustarts fragte Radio Bremen die Bremerinnen und Bremer, was sie heute an ihrem Bundesland lieben und was nicht. Und: Soll Bremen eigenständig sein? Vom 18. bis 20. Januar berichten die Radio Bremen-Angebote im Fernsehen, im Hörfunk und Online über die Ergebnisse der repräsentativen Radio Bremen-Umfrage.



Bild: Wikipedia/Wuzu