Radio MA: Bremen Vier top, Energy bricht ein

Neue Zahlen über die Reichweite der deutschen Radiosender.

Laut de Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse gibt es in Bremen Gewinner und Verlierer (dwdl.de).

Bei der durchschnittlichen Hörerzahl in einer werktäglichen Durchschnittsstunde gehört Bremen Vier mit einem Plus von 20 Prozent zu den bundesweit größten Gewinnern. Energy Bremen mit einem Minus von 36 Prozent zu den bundesweit größten Verlierern.



Bei der Tagesreichweite (Zahl der Hörer aus Bremen, die einen Sender an einem Tag mindestens 15 Minuten gehört haben) sehen die Zahlen so aus



Bremen Eins -4,8 Prozent gegenüber der Messung Herbst 2016

Bremen Vier +5,1 Prozent

Energy Bremen -13 Prozent

NDR2 +13,5 Prozent

Radio ffn +11,6 Prozent



Bild: Wikipedia/Eckhard Etzold