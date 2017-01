Ratgeber für Alleinerziehende erschienen

Unterstützung für Alleinerziehende in kompakter Übersicht: Das liefert der jetzt erschienene Ratgeber "Alleinerziehend in Bremen? Finanzielle Hilfe im Überblick". Auf 50 Seiten schlüsselt die Broschüre staatliche Leistungen und Angebote anderer Stellen in Tabellenform auf, fokussiert auf die jeweilige Lebenssituation Alleinerziehender. Der Ratgeber liegt an öffentlichen Orten aus, ist in der ZGF in der Innenstadt (Knochenhauerstraße 20-25) erhältlich und steht online hier als PDF zur Verfügung.



"Alleinerziehende können jede Hilfe gebrauchen. Deshalb sollen sie wissen, welche Leistungen und Unterstützungen sie beziehen können und wo sie diese bekommen", erläutert Andrea Quick, Referentin für Arbeit und Wirtschaft in der ZGF, die Idee hinter dem Ratgeber.



Herausgeberinnen des Ratgebers sind die Bremische Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau (ZGF) und die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport.



Bild: Wikipedia/Wuzur