Rekordmann Ed Sheeran

Ed Sheeran schreibt gerade Chartgeschichte: Er erreicht mit seinem Album "÷" nach nur einer Woche nicht nur Gold-Status und erobert Platz eins der Offiziellen Deutschen Charts, sondern stellt auch neue Rekorde auf:

- Als erster Künstler überhaupt ist er mit sechs Songs gleichzeitig in den Top 20 der Offiziellen Deutschen Single-Charts

- sowie mit zehn Liedern in den Top 30

- und mit 14 Titeln in den Top 50 vertreten.



Bisheriger Rekordhalter war Michael Jackson, der im Juli 2009 postum fünf Top 20-Singles, acht Top 30-Tracks sowie elf Top 50-Songs unterbringen konnte.



Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von 2.800 Einzelhändlern sämtlicher Absatzwege.



Bei Spotify hat Sheeran ebenfalls einen Rekord aufgestellt:

Am ersten Tag nach Veröffentlichung von "÷" gab es weltweit mehr als 56 Mio. Abrufe (mt.de).