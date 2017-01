Rudolf Hickel erhält Bremische Senatsmedaille

Der Bremer Senat hat in seiner gestrigen Sitzung dem Bremer Wirtschaftsprofessor Dr. Rudolf Hickel die Verleihung der Bremischen Senatsmedaille für Kunst und Wissenschaft zuerkannt (senatspressestelle.bremen.de). Damit würdigt der Senat Professor Hickels außerordentliche Verdienste um die Universität und die Wissenschaft in Bremen.



Professor Rudolf Hickel ist ehemaliger Direktor des Instituts Arbeit und Wirtschaft (iaw) an der Universität Bremen und heute noch Forschungsleiter in der Abteilung III: Regionalentwicklung und Finanzpolitik des iaw und Mitglied der "Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik". Der Diplom-Volkswirt studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Tübingen. Im Jahre 1971 erhielt er die Professur an der Universität Bremen, zunächst als Professor für Politische Ökonomie und ab 1993 für Finanzwissenschaft. Sein Wirken an der Universität Bremen war von Beginn an durch die aktive Mitarbeit an der wirtschafts-wissenschaftlichen Studienreform und am Aufbau der Universität sowie des Studiengangs Wirtschaftswissenschaft gekennzeichnet.



Bild: Wikipedia/Roland Kutzki