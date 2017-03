Sabine Postel und Oliver Mommsen verabschieden sich 2019

Sabine Postel und Oliver Mommsen werden 2019 das letzte Mal im Auftrag von Radio Bremen im Tatort ermitteln.

" ... nach 20 Jahren ist für mich die Zeit reif für einen Wechsel. Deshalb höre ich jetzt mit einem weinendem, aber auch mit einem lachenden Auge auf", so Sabine Postel, die seit Dezember 1997 die Bremer Hauptkommissarin Inga Lürsen spielt. Oliver Mommsen alias Hauptkommissar Stedefreund - seit 2001 im Amt - sieht das ebenso: "Es war eine tolle Zeit ... Bekanntlich soll man ja 'gehen, wenn es am Schönsten ist' und das ist es gerade definitiv."



Bremen NEXT (facebook.com)hat bereits ein neues Ermittler Duo gefunden