Schadstoffe in Grünkohl rund um Erdgasförderplätze in Niedersachsen

Grünkohl-Pflanzen haben rund um Anlagen der Erdgasindustrie Schadstoffe wie Toluol und Quecksilber aufgenommen. Das haben Untersuchungen im Auftrag des NDR ergeben. Gepflanzt wurde der Grünkohl im Umfeld des Betriebsplatzes des Erdgaskonzerns ExxonMobil in dem Ort Bellen in Niedersachsen.



Das Ergebnis der Analysen der Jacobs University Bremen:



Die Grünkohlprobe, die sechs Monate lang in einer Entfernung von 100 Metern zur Anlage stand, enthielt drei Mal mehr Toluol, als die Grünkohlprobe in einer Entfernung von einem Kilometer. Toluol kann Nieren - und Fruchtbarkeitsschäden auslösen. Mehr als 200 Ärzte in der Region Niedersachsen fordern eine zügige Ursachenforschung, um herauszufinden, ob von den Erdgasanlagen in der Region Schadstoffe ausgehen, die die Gesundheit der Anwohner gefährden.



Mehr zum Thema in der Sendung "Die Tricks der Öl- und Gaskonzerne - Verschmutzen und verharmlosen" am Montag, 6. März, ab 21 Uhr im NDR



Bild Wikipedia/Stefan Kühn