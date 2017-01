Am Mittwoch, den 1. Februar findet ein Schotterweg-Filmabend statt.

Gezeigt wird der Dokumentarfilm "Capital C“, der 2015 in den Kinos lief. Die Crowdfunding-Dokumentation von den Filmemachern Jørg M. Kundinger und Timon Birkhofer zeigt die Aufbruchsstimmung einer neuen Generation, die mit Hilfe der Crowd Projekte auf den Weg bringt, wie es zuvor niemals möglich war. "Capital C“ ist der erste Dokumentarfilm über die Crowd-Revolution.



Café Ins Blaue (Am Hulsberg 17), 19 Uhr (startnext.com)



Der Schotterweg ist eine lokale Crowdfunding-Page der BAB - die Förderbank für Bremen und Bremerhaven und der WFB Wirtschaftsförderung Bremen