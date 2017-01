Schüler entwickeln wieder Mini-Satelliten

Für alle Schülerinnen und Schüler, die schon immer nach den Sternen greifen wollten, bietet der deutsche CanSat-Wettbewerb jetzt zum vierten Mal die Gelegenheit, einen eigenen voll funktionsfähigen Mini-Satelliten in der Größe einer Getränkedose zu entwickeln und mit einer Rakete in den Himmel zu schicken. Das Siegerteam qualifiziert sich für die europaweite Ausscheidung der Europäischen Weltraumorganisation (ESA).

Bewerbungsschluss ist der 3. Februar 2017.



Im letzten Jahr siegte das Team "Recognize“ aus Bremen. Sie hat ein Navigationssystem für Raumsonden entwickelt, das Aufnahmen einer Infrarotkamera mit Bildern einer Datenbank vergleicht. Das Team tritt Ende Juni 2017 zum europäischen Wettbewerb an.



Interessierte Schülerinnen und Schüler können sich ab sofort hier bewerben.



Bild: Deutscher Cansat-Wettbewerb/Facebook