Schwarze Schafe auf Bremer Straßen

Polizisten der Verkehrsüberwachung waren in der vergangenen Woche mit dem Videowagen unterwegs. Bilanz: Es wurde gerast und gedrängelt auf Bremens Straßen.



Drei herausragende Fälle:

- Donnerstagvormittag auf der Oldenburger Straße fuhr im dichten Verkehr ein Auto stadteinwärts mit über 100 km/h, bei erlaubten 60km/h. Der Fahrer überholte rechts oder links. Auf dem Breitenweg wurde eine Geschwindigkeit von weit über 100 km/h gemessen, bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h.

- Freitagnacht, A 27, ein Wagen geführt von einem 32-jährigen Bremer, befuhr die Autobahn in Richtung Bremerhaven mit einer Geschwindigkeit von 207 km/h, bei erlaubten 120 km/h. Es befand sich ein wenige Monate altes Baby im Auto.

- Wiederum auf der A 27. Ein 34 Jahre alter Bremer befuhr die Autobahn von Bremerhaven kommend in Richtung Bremer Kreuz. Im Bereich der Lesumbrücke ist die zul. Höchstgeschwindigkeit aufgrund von Bauarbeiten 100km/h. Hier wurde eine Geschwindigkeit von 194 km/h gemessen



Bild: Wikipedia/Garitzko