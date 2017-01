Seenotretter-Bilanz

Die Besatzungen der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) haben bei ihren Einsätzen in Nord- und Ostsee im letzten Jahr rund 680 Menschen aus Seenot gerettet oder Gefahr befreit.

Die Besatzungen der 59 Seenotrettungskreuzer und -boote absolvierten im jahr 2016 insgesamt 2.019 Einsätze. 72 Einsätze weniger als im Jahr 2015.



Seit der Gründung 1865 haben die Besatzungen insgesamt mehr als 84.000 Menschen auf See schnelle Hilfe gebracht.



Einschließlich aller Such- und Rettungsaktionen sowie Kontrollfahrten haben allein die 20 Seenotkreuzer (die 39 Seenotrettungsboote nicht mitgerechnet) im vergangenen Jahr 71.986 Seemeilen (ca. 133.318 Kilometer) in Nord- und Ostsee zurückgelegt (seenotretter.de).



Bild: Die Seenotretter – DGzRS/Facebook