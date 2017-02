Seniorin in Osterholz beraubt - Zeugen gesucht

Am Dienstag um 18.30 Uhr verschaffte sich in Osterholz ein Mann gewaltsam Zutritt zum Haus einer 90-jährigen Bremerin und entwendete zwei Sammlermünzen und ein Portemonnaie.

Der Unbekannte hatte an der Tür der Seniorin geklingelt und dieser dann erzählt, er sei von einem Nachbarn beauftragt worden, Müll abzuholen. Dann drängelte er sich an der Dame vorbei ins Haus und begann, die Schränke zu durchwühlen. Die Frau verlangte mehrmals, dass er das Haus verlassen solle. Der Eindringling kümmerte sich jedoch nicht darum, sondern entwendete die Wertsachen und verließ die Wohnung.

Die Betroffene beschrieb ihn als etwa 25 Jahre alt und schätzungsweise 1,80 m groß. Zur Tatzeit trug er dunkle Jacke, dunkle Hose und dunkle Wollmütze.



Die Polizei fragt: Wer hat zum angegebenen Zeitpunkt in der Gegend um die Kölner Straße etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421-361-3888 entgegen.



Bild: Wikipedia/Garitzko