Sicherheitstest für swb Erdgaskunden

In der Woche vom 6. bis zum 10. März 2017 verstärkt wesernetz die Beimengung des Erdgas-Duftstoffs auf die dreifache Menge des Üblichen. Dies führt die Netzgesellschaft der swb einmal jährlich aufgrund technischer Vorgaben durch.



In der Stadt Bremen, in Bremen-Nord, Stuhr, Weyhe und der Samtgemeinde Thedinghausen riecht das Erdgas in dieser Woche deutlich stärker nach einer Mischung aus faulen Eiern und Knoblauch als sonst. Alle Erdgasnutzer haben so die Möglichkeit, die Dichtigkeit ihrer eigenen Hausinstallationen ganz einfach per Nase zu überprüfen.



Wer in der kommenden Woche ungewöhnlichen Geruch im Haus feststellt, sollte umgehend Kontakt zum Entstörungsdienst von wesernetz aufnehmen, Tel. 0421 359-1020. Der Entstörungsdienst steht sieben Tage die Woche, rund um die Uhr mit Rat und Tat zur Verfügung.



wesernetz ist der regionale Netzbetreiber für Strom, Erdgas, Wasser und Wärme. Zu den Kernaufgaben des swb-Unternehmens zählen Bau, Betriebsführung, Instandhaltung, Wartung und Ausbau der Netze. wesernetz stellt seine Netze allen im Versorgungsgebiet tätigen Vertriebsfirmen für die Durchleitung von Strom und Erdgas zur Verfügung und führt für diese auch die Zählerdienste inklusive der Ablesung durch.