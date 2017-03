"Smiley-Boxen“ am Bremen Airport

Gemeinsam mit der FeedbackNow GmbH hat der Flughafen Bremen in den Sanitäranlagen ein System installiert, das in Echtzeit den Flughafenreinigungsservice benachrichtigt.



Die Kunden des Flughafens sind eingeladen, ihre Beurteilung der Servicequalität über einen Knopfdruck zu übermitteln. Der Flughafen Bremen hat dazu FeedbackNow Konsolen, sogenannte "Smiley-Boxen“, eingeführt und alle Sanitäranlagen des Flughafens damit ausgestattet. Diese erlauben es den Passagieren, ihre Zufriedenheit bezüglich der wahrgenommenen Servicequalität auszudrücken. Auf die Frage: “Zufrieden mit der Sauberkeit der Sanitäranlage heute?“, kann mit einem Click auf einen grünen, gelben oder roten Button geantwortet werden. Das Feedback der Passagiere wird in Echtzeit erfasst sowie weitergeleitet und unterstützt das Flughafen Reinigungsteam dabei, schnell zu reagieren.