SPD in Berlin will Cannabis legalisieren

Bis jetzt haben sich in Berlin nur Grüne und Linke für eine liberale Drogenpolitik eingesetzt. Ende letzter Woche ist auch die SPD auf diesen Kurs eingeschwenkt. Als erster Schritt wird die "Null Toleranz" Richtlinie für den Görlitzer Park zurück genommen. In den nächsten Jahren sollen Orte in der Stadt geschaffen werden, in denen an Erwachsene kontrolliert Cannabis verkauft werden kann. Zudem soll die Suchtprävention (zum Beispiel an Schulen) verstärkt werden.



Der Plan der Berliner Regierung, zusammen mit Bremen eine Bundesratsinitiative einzubringen, die eine Legalisierung von Cannabis bundesweit ermöglichen könnte, bleibt auch in der neuen Koalition bestehen. Vice dazu: " ... auf Bundesebene gibt es in der SPD einige Befürworter der Legalisierung. Ob die ausreichen, um Cannabis als Wahlkampfthema für die Bundestagswahl 2017 zu etablieren, wird sich in den kommenden Monaten noch zeigen."



Gegenüber der Berliner Zeitung erklärte ein Sprecher der Deutschen Polizeigewerkschaft: " ... Es gibt keine Beispiele auf der Welt, dass dadurch (die Legalisierung)der Drogenhandel zum Erliegen käme. Dealer sind in der Regel nicht nur Cannabis-, sondern Allround-Händler, die auch harte Drogen verkaufen."



Bild: Wikipedia/Frank Liebig