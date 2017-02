Am Freitag spielt nicht nur der VFL Wolfsburg gegen Werder Bremen, sondern auch die Grizzlys Wolfsburg gegen die Iserlohn Roosters in der Eis-Arena. Die Parkplatzsituation, die News38 als "ohnehin schon angespannt" bezeichnet, wird sich dadurch noch einmal verschärfen.



Es muss mit längeren An- und Abreisezeiten im Allerpark gerechnet werden. Die Stadt Wolfsburg empfiehlt, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen.



Bild: Volkswagen Arena (Quelle: Wikipedia/VfLWolfsburgFußball)