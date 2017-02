Stark Gebäudereinigung wird Partner der Bremen-Liga

Die Bremen-Liga hat einen Partner. Die Stark Gebäudereinigung GmbH wird mit Beginn der Spielzeit 2017/2018 Liga-Sponsor der höchsten BFV-Spielklasse, die dann den Namen "Stark Bremen-Liga“ tragen wird.



Das Unternehmen aus Stuhr unterstützt künftig die Vereine der Bremen-Liga. An jeden Club wird ein Betrag pro Spielzeit ausgeschüttet.. Der Kontrakt läuft zunächst über eine Dauer von drei Jahren mit der Option auf eine Verlängerung um weitere drei Jahre.



"Mit der Stark Gebäudereinigung haben wir im wahrsten Sinne des Wortes einen starken Partner für den Bremer Amateurfußball gewinnen können. In jederzeit angenehmen Verhandlungen konnten wir für unsere Vereine ein attraktives Sponsoringpaket schnüren, das sie in einer Zeit der stets schwieriger werdenden Sponsorensuche finanziell unmittelbar entlastet“, sagt Henry Bischoff, der für Finanzen und Marketing verantwortliche BFV-Vizepräsident.



Gefunden bei Thilo Huntemüller



Bild: Bremen Liga/Facebook