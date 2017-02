Start von DVB-T2: Nur 23% möchten für HD-TV extra zahlen

Ende März startet mit DVB-T2 die zweite Generation des digitalen Antennen-Fernsehens. Wer darüber Privatsender sehen will, muss zusätzlich zu den GEZ-Gebühren 69 Euro jährlich zahlen. Kantar Emnid befragte im Auftrag von reichelt elektronik Anfang Februar 1.005 Bundesbürger, ob sie für HD-TV zusätzlich zahlen würden.



Fast die Hälfte der Befragten sehen eine hohe Empfangsqualität als wichtigsten Aspekt beim TV-Empfang. Große Sendervielfalt (25 %) und niedrige Kosten (24 %) spielen eher eine untergeordnete Rolle. Aber direkt zu möglichen Extra-Kosten für hochauflösendes HD-TV befragt, geben 75 Prozent an, dass ihnen die Standardauflösung reicht und sie einen Zusatzbeitrag für HD-TV ablehnen. Nicht einmal jeder Vierte ist bereit, für HD-Fernsehen extra zu zahlen.



Während DVB-T in der Erstversorgung des TV-Empfangs eher eine untergeordnete Rolle spielt, nutzt es nahezu jeder achte Befragte für ein Zweitgerät.



Bild Wikipedia/Stefan Kühn