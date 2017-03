Startup Stories in der Überseestadt

Morgen stellen sich wieder Bremer Gründer auf eine Bierkistenbühne und erzählen jeweils 10 Minuten lang ihre Geschichte.

Ein Abend nicht nur für Gründer - jeder ist willkommen. Der Eintritt ist frei.



Zu Gast am 16. März

- Zurab von www.instagram.com/swisswatches

- Niklas Hatje, Julian S Uttner und Cedric Deege von GameBuddy for LoL

- Ugur Merzifon & Robin Kannengießer von students2business



Zum Ausklang Austausch mit allen bei Bier, Snacks und Musik



Ort: team neusta im Schuppen Eins (Rein in den Haupteingang, oben beim Empfang geht´s los. Konsul-Smidt-Straße 24, 28217 Bremen



Donnerstag, 16. März 19:00 Uhr bis 22 Uhr