Streaming Rekord an Heiligabend

Während der Winterfeiertage haben die Deutschen so viel Musik gestreamt wie noch nie zuvor. Zu diesem Ergebnis kommt eine Sonderauswertung, die GfK Entertainment in Kooperation mit dem Bundesverband Musikindustrie e.V. erstellt hat. Mit 160 Mio. Streams avancierte der 24. Dezember 2016 demnach zum meistgestreamten Tag aller Zeiten. Direkt dahinter folgt der 31. Dezember 2016 mit 154 Mio. Abrufen. Beide Tage lagen damit über dem Durchschnittswert, der im Dezember bei rund 117 Mio. Streams pro Tag lag.



Heiligabend-Hits:

"All I Want For Christmas Is You" (Mariah Carey) 1,17 Mio. Streams

"Last Christmas" (Wham!) 950.000 Streams



Grundlage der Auswertung sind werbebasierte und kostenpflichtige Musik-Streams ab einer Spieldauer von 31 Sekunden.

Bild: Wikipedia/Mezzofortist