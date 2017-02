Am Freitag, dem 7. April 2017 findet der Studieninfotag der Hochschule Bremen (HSB) statt.

Unter dem Motto: "Expedition Studium"“ lädt die HSB von 09 Uhr bis 14 Uhr zu einer Erkundung der Studienmöglichkeiten auf den Campus Neustadtswall 30 ein. Treffpunkt ist die zentrale Aktionsfläche im Cafeteria-Bereich der Mensa.



Informationen über die Fakultäten, ein moderiertes Bühnenprogramm sowie ein breites Beratungsangebot bieten einen ersten Überblick über die Studienmöglichkeiten an der HSB. Scouts begleiten die Besuchergruppen zu den gesonderten Aktionszonen der fünf Fakultäten in den benachbarten Gebäuden. Geboten werden Präsentationen, individuelle Informations- und Beratungsgespräche über Studieninhalte und Studienverlauf.