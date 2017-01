CineStar bringt den Super Bowl 2017 in HD auf die große Leinwand - in einer Live-Übertragung am Sonntag, den 5. Februar 2017 um 22:45 Uhr. Die Karten sind an der Kinokasse und online unter cinestar.de erhältlich.



Beim 51. Super Bowl treten die Atlanta Falcons gegen die New England Patriots an