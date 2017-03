swb bietet Digitalen Lesezirkel

Unterwegs surfen und dabei noch kostenlos eine Zeitschrift lesen? Das ist jetzt in den Bremer swb-Kundencentern Am Wall/Sögestraße und Reeder-Bischoff-Straße dank swb-Hotspot möglich. Der digitale Lesezirkel "sharemagazines“ stellt über seine App bis zu 130 Zeitungen und Magazine online zur Verfügung. Zu "sharemagazines" gehören Titel wie Die Welt, Stern, Brigitte, 11 Freunde oder Eltern.



An den WLAN-Hotspots der swb-Kundencenter kann sich jeder einloggen und 60 Minuten kostenlos surfen. Wer einen Internetanschluss von swb besitzt, meldet sich mit seinen webmail-Zugangsdaten an und kann die Internetverbindung unbegrenzt kostenlos nutzen.



